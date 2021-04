Calciomercato Roma, conferma difficile: può partire in estate

Nel prossimo calciomercato della Roma sembra davvero inevitabile che ci debbano essere tanti movimenti, sia entrata che in uscita.

Certamente sul futuro mercato dei giallorossi influirà quella che sarà la decisione più importante da prendere, ovvero la scelta di chi dovrà sedere sulla panchina della Roma e cercare di portare la squadra verso nuovi traguardi. Scelta che pare essere ricaduta su Maurizio Sarri, pronto a prendere il posto di Fonseca. Ad ogni modo è scontato dire che con l’arrivo di un nuovo allenatore è probabile che si vedano dei volti nuovi a Trigoria e, allo stesso tempo, è probabile che alcuni elementi della rosa attuale possano partire.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, assalto al centravanti: primo regalo per Sarri

LEGGI ANCHE —>R0ma-Lazio, decisa data e orario del derby

Calciomercato Roma, Carles Perez può essere pedina di scambio

Sulla lista di chi appunto potrebbe andare via potrebbe esserci il nome di Carles Perez, che non è riuscito a dimostrare tutto il suo talento in questi mesi di Roma. L’attaccante esterno spagnolo, ex Barcellona, ha sempre giocato con il massimo impegno quando è stato chiamato in causa. E domenica scorsa a Cagliari è stato il migliore in campo, segnando anche una rete. Quella che gli è mancata è stata la continuità, del resto non è mica facile entrare solo in spezzoni di match e cambiarne l’inerzia. Come spiega Il Corriere dello Sport Carles Perez è scalato nelle gerarchie di Fonseca dopo l’arrivo di El Shaarawy e in estate potrebbe finire sul mercato o essere utilizzato come pedina di scambio. Non è da escludere che possa rimanere in Italia, dove non gli mancano estimatori.