Calciomercato Roma, a due giorni dalla gara contro il Manchester United, valevole per le semifinali di Europa League, spunta un forte interesse in casa giallorossa per un giocatore di Premier League.

Tiago Pinto avrà molti nodi da sciogliere quest’estate per consegnare al nuovo allenatore della Roma una squadra completa e più competitiva di quella attuale.

La priorità resta quella di trovare un nuovo mister che possa prendere le redini di Fonseca. Il portoghese pagherà alcuni errori palesati in questi due anni e solo un’eventuale vittoria dell’ex Coppa Uefa potrebbe far ricredere i Friedkin.

Oltre alla scelta di chi far sedere in panchina, a Trigoria si cercherà anche di plasmare la squadra, acuendone profondità e livello tramite pochi acquisti ma ben ponderati.

Un’ossatura sembra esserci ma sono necessari comunque alcuni arrivi, soprattutto in attacco e difesa. Tra le poche sicurezze di Pinto c’è quella relativa alla rescissione contrattuale di Edin Dzeko, in seguito alla cui sortita arriverà un nuovo numero 9.

Inoltre, il dg dovrà essere bravo a vendere Pau Lopez prima di concretizzare il colpo per il ruolo di estremo difensore. A queste due operazioni potrebbero però seguirne ulteriori.

Una potrebbe essere quella relativa all’approdo di un nuovo centrocampista: in queste ore si stanno infittendo ad esempio le voci circa l’interesse per Kokcu del Feyenoord, seguito anche dalla Lazio.

Calciomercato Roma, piace Shaqiri

Quello per Kokcu non potrebbe essere l’unico derby di calciomercato ad infiammare la prossima estate. Tra i colpi in canna di Pinto (seppur non annoverabile tra le priorità) c’è quello relativo a Shaqiri. A riportarlo il portale britannico Football Insider.

Arrivato al Liverpool tre anni fa dallo Stoke City per 13 milioni di euro, l’ex Inter ha intenzione di lasciare la Premier League la prossima estate. Il numero 23 sembra aver ritrovato una discreta continuità dopo i tanti infortuni rimediati nella stagione dello scudetto degli uomini di Klopp.

Il suo contratto scadrà tra due anni ma non sembrano assolutamente esserci i margini affinché il matrimonio possa continuare.

I dirigenti lo valutano circa 23 milioni di sterline ma, considerando le difficoltà economiche legate al coronavirus e la volontà del giocatore, con ogni probabilità il prezzo è destinato a scendere.

La Roma si è detta interessata ma solo quando sarà stabilito il nuovo allenatore si valuterà se affondare con decisione il colpo o virare su altri profili. Nella Capitale, intanto, si registra un forte interesse nei suoi confronti anche da parte della Lazio.

Le due italiane sono le maggiormente coinvolte, data anche la forte volontà dello svizzero di tornare in Serie A. Ciò spiega anche i suoi rifiuti ad alcune offerte giunte dalla Bundes. Seguiranno aggiornamenti.