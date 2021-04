Calciomercato Roma, dalla Francia arrivano importanti novità circa il futuro di Alessandro Florenzi. A poche ore dalla gara contro il Manchester City, l’ex terzino dei francesi, Jimmy Algerino, ha parlato ai microfoni del Comptoir Parisien della vicenda relativa al numero 24.

Algerino ha toccato tutta una serie di punti relativi al percorso europeo di Mbappé e compagni finora. I francesi, infatti, sono attesi dalla gara valevole per le semifinali di Champions League contro i Citizens di Guardiola.

Si tratterà di una gara molto affascinante e che potrebbe regalare spettacolo. Tanti gli spunti interessanti ma l’ex terzino nato a Tolosa ha voluto parlare soprattutto della questione relativa alla scelta del terzino destro.

Pochettino deve infatti ponderare se contare sull’apporto del giovane Dagba o preferirgli l’esperienza di Florenzi, che potrebbe garantire anche un maggiore apporto offensivo.

A tal proposito, dunque, così Algerino: “ Non è la scelta più scontata che si tratti di Florenzi o Dagba. Ma visto in casa preferirei giocare con Florenzi perché è importante che il PSG mostri capacità offensive. E il contributo di Florenzi in questo ambito può essere molto importante.. Dagba può farlo, ma è un po’ più timido; bisogna dimostrare di essere forti e il Manchester deve temere il PSG. Da questo punto di vista Florenzi è interessante, sapendo che a sinistra Diallo non è abituato a questa posizione quindi porterà input meno offensivi”.

Leggi anche: Calciomercato Roma, futuro Florenzi | Variabile Bellerin

Calciomercato Roma, futuro lontano da Parigi per Florenzi?

L’intervista si è poi soffermata sull’importanza ricoperta proprio da Florenzi nel contesto parigino. Dopo l’esperienza al Valencia, ha dimostrato buone capacità di sapersi adattare anche a questa nuova dimensione ma, secondo Algerino, non andrebbe riscattato.

Nonostante la crescita palesata rispetto all’ultima parentesi romana, i dirigenti francesi non hanno ancora stabilito se acquistarlo o meno. La questione non è legata al prezzo (vista la modica cifra di circa 9 milioni di euro per il diritto di riscatto) quanto piuttosto alla funzionalità di Florenzi nello scacchiere di Pochettino.

Algerino si è così espresso in merito: “N on ho un nome specifico da dare. Già credo che Florenzi non rimarrà al PSG. Non sarebbe logico, visto quello che porta in relazione a Thomas Meunier, per esempio, che se n’è andato. Ma devi davvero occuparti di questa posizione per trovare un giocatore. Non dovresti più sbagliare e bisognerebbe andare su un profilo esperto ma nemmeno troppo vecchio. Non dimentichiamo che c’è Colin Dagba che ha mostrato alcune cose interessanti. L’ideale sarebbe prendere un giocatore di grande talento, per 3 o 4 anni mantenendo Dagba come sostituto. Va cercato un giocatore giusto, che possa fare il titolare e far crescere con tranquillità il classe ’98 ma che al tempo stesso non costi cifre folli”.

Insomma, una cosa è certa, se Algerino fosse al posto di Leonardo non riprenderebbe Florenzi. Vedremo se l’ex allenatore e dirigente del Milan è sulla sua stessa lunghezza d’onda o se agirà diversamente. Intanto per Florenzi aumenta sempre di più il pressing dell’Inter.