Calciomercato Roma, si valuta il riscatto | Ha convinto

Calciomercato Roma, i giallorossi starebbero valutando il riscatto già alla fine di questa stagione: ha convinto la società

Sicuramente è uno che fino al momento ha rispettato quello che ci si aspettava. Buone prestazioni al servizio della squadra e soprattutto gol. Che avrebbero convinto la società giallorossa a riscattarlo già alla fine di questa stagione. Se ne riparlerà più avanti, dopo gli impegni europei. Ma l’idea c’è.

Borja Mayoral, l’attaccante spagnolo in prestito dal Real Madrid, potrebbe diventare interamente giallorosso già nei prossimi mesi. “Bastirebbero” 15 milioni quest’anno. Se invece si decidesse di rinnovare il prestito, allora ne servirebbero 5 in più. Una scelta questa che ancora Tiago Pinto non ha preso. I pensieri, adesso, sono tutti rivolti alla gara di dopodomani a Manchester. Quella che può svoltare la stagione.

Calciomercato Roma, le parole di Camano

In questo senso si è esposto anche il procuratore di Mayoral, Alejandro Camano, che come riporta forzaroma.info, ha già parlato del calciatore con la società giallorossa: “Sta facendo bene, lui a Roma sta benissimo. Ma adesso la società è in una piena rivoluzione tecnico con l’arrivo di Pinto. Abbiamo già parlato di qualcosa. E sicuramente ne riparleremo alla fine della stagione. Quando gli impegni saranno finiti”.

Parole di apertura che sicuramente fanno piacere alla società giallorossa. Mayoral seta dimostrando, nel complesso, di meritare il riscatto. Sono 15 al momento i gol in stagione. Un bottino niente male per uno che il campo non l’ha visto parecchio soprattutto nella prima parte quando il titolare unico era Dzeko e Fonseca non lo levava mai dal campo.