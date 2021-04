Calciomercato Roma, colpo di scena | Inserimento Psg

Calciomercato Roma, sull’attaccante sbuca improvvisamente l’interesse del club francese. E l’affare potrebbe complicarsi

Abbiamo parlato di Milik come possibile arrivo. Soprattutto se tutto dovesse andare come ormai nei programmi giallorossi: cioè quello di prendere Maurizio Sarri come sostituto di Fonseca per la prossima stagione. Ma proprio in questi minuti, uno dei portali più informati sul calciomercato, ha lanciato una nuova notizia, che vede un importante, e forte interesse, verso il centravanti polacco.

Il sito todofichajes infatti, spiega che Pochettino, allenatore del Psg, avrebbe richiesto un attaccante centrale alla società che possa aiutarlo nelle rotazioni. Soprattutto in vista di una possibile partenza di Icardi: l’argentino infatti potrebbe salutare alla fine del campionato la capitale francese. E la Roma sarebbe interessata anche a lui nel caso saltasse la pista che porta al polacco.

Calciomercato Roma, su Milik ci sarebbe il Psg

Certo, rispetto a Icardi ci sarebbero tempi (e soldi) diversi da investire. Perché Milik si potrebbe liberare anche a 20 milioni di euro. Mentre per Icardi la società parigina ne richiede 60, nonostante l’ex nerazzurro, in questa stagione, è stato più dentro che fuori dal campo per via di continui infortuni che lo hanno tenuto ai box. Ma quando è rientrato ha fatto comunque quello che gli è sempre riuscito. Segnare.

La Roma quindi potrebbe trovare un grosso ostacolo nella corsa al prossimo centravanti. Soprattutto se Tiago Pinto decidesse di puntare sul polacco. La concorrenza del Psg, sarebbe difficile da superare. E tutto dipenderà in questo caso dalla velocità con cui il general manager giallorosso deciderà di muoversi. La porta per Milik rimane aperta, senza dubbio, ma i giallorossi devono guardarsi da tutte le possibile concorrenti. Anche perché in Italia, sul polacco, ci sarebbe anche la Juventus.