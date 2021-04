Dopo la doppia sfida contro il Manchester United, il calciomercato Roma entrerà nel vivo con tanti incontri previsti a Trigoria

Mancano poco più di 48 ore alla sfida contro il Manchester United, andata delle semifinali di Europa League. Dopo la doppia partita contro i ‘Red Devils’, in casa Roma sono previste diverse riunioni per decidere il futuro di tecnico e giocatori. La partenza di Paulo Fonseca appare ormai scontata e a Trigoria è atteso anche l’agente di Maurizio Sarri. Il tema allenatore non è l’unico che verrà affrontato dalla dirigenza romanista, che sta già pensando all’allestimento della rosa del futuro. I giocatori sicuri della conferma sono veramente pochi e tra questi, a meno di colpi di scena, non sembra esserci Pau Lopez.

Calciomercato Roma, incontro in programma per Pau Lopez

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, dopo la gara di ritorno contro lo United, arriverà in Italia il rappresentante del portiere spagnolo per conoscere le intenzioni del club romanista. La scorsa estate, l’ex Betis ha ricevuto dei sondaggi da Francia, Inghilterra e Spagna, ma nessuna trattativa è decollata in maniera ufficiale. Gli uomini mercato della Roma già da tempo sono sulle tracce di un nuovo portiere, ma prima dovrà essere presa una decisione definitiva sul ventiseienne di Girona.