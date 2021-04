Calciomercato Roma, cambiano le strategie | Due rientri a sorpresa

Nel prossimo calciomercato estivo della Roma si guarda a grandi cambiamenti, specie se come pare ci sarà un nuovo allenatore in panchina.

L’avventura di Paulo Fonseca sembra infatti ormai volgere al termine. Il portoghese non è riuscito a ottenere un piazzamento in zona Champions League e ora dovrà cercherà con la sua squadra di regalarsi un sogno, quello di eliminare il Manchester United e raggiungere la finale di Europa League. Da vincere, ovviamente, per scrivere pagine di storia del club giallorosso. Alla fine della stagione però le due parti dovrebbero dirsi addio e il maggiore candidato per sostituire l’ex Shakhtar pare essere Maurizio Sarri. E con il toscano in panchina potrebbero cambiare diverse cose nella Roma, a partire dal modulo tattico che dunque implicherebbe nuove scelte di mercato.



Calciomercato Roma, possono tornare Kluivert e Under

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, potrebbero esserci diversi cambiamenti nell’organico e in particolar modo potrebbero esserci due rientri alla base a sorpresa, vale a dire quelli di Justin Kluivert e di Cengiz Under. Esterni offensivi adatti al gioco dell’allenatore toscano. Kluivert attualmente si trova in prestito al Lipsia, dove pure non è riuscito a trovare continuità di rendimento. Under, che fa parte della scuderia di Ramadani, invece oggi è al Leicester. Il turco piace tanto a Sarri che sembra pronto a rilanciarlo in un reparto che vedrebbe anche protagonisti El Shaarawy e Zaniolo, quest’ultimo atteso al rientro dopo aver saltato questa stagione a causa di un infortunio.