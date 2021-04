Calciomercato Roma, gli obiettivi con Sarri in panchina

Nonostante manchi davvero poco alla semifinale di Europa League è il calciomercato della Roma a tenere banco anche in questi giorni.

Anche perché ormai si inizia già a guardare al futuro, alle scelte che dovrà effettuare la dirigenza per quanto riguarda la panchina giallorossa. Ormai sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che Paulo Fonseca non sarà il tecnico della Roma nella prossima stagione. Il portoghese non è riuscito a centrare l’obiettivo quarto posto e nemmeno il cammino in Europa dovrebbe far cambiare idea alla proprietà. Che pare intenzionata ad affidarsi dal prossimo torneo ad un allenatore italiano, con Maurizio Sarri in pole position per sedere in panchina.



Calciomercato Roma, da Musso a Belotti: tutti i nomi sul taccuino

Quella che Tiago Pinto è intenzionato a costruire per il futuro è una Roma sicuramente giovane, in grado di poter contare su due elementi per ciascun ruolo. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, gli obiettivi per il prossimo mercato sembrano essere già fissati. Si cercherà un nuovo portiere, con Musso dell’Udinese favorito su Gollini e Meret per essere il titolare dei giallorossi nella prossima stagione. In difesa possono arrivare due pedine a parametro zero come Hysaj e Maksimovic del Napoli e si segue anche Bonifazi della Spal, oggi in prestito all’Udinese. Mentre in attacco si dovrà cercare prima una soluzione con Edin Dzeko per poi tuffarsi su un nuovo bomber. Due i nomi sul taccuino del dg: quello di Belotti del Torino e quello dell’emergente Vlahovic della Fiorentina. Per il centrocampo invece il nome caldo è quello di Koopmeiners dell’Az Alkmaar.