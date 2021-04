Nel prossimo calciomercato la Roma sembra destinata a cambiare pelle, con diversi cambiamenti in vista all’interno del suo organico.

Tutto dipenderà ovviamente dalla scelta più importante che farà la società, vale a dire quella legata al nome del prossimo allenatore della Roma. Con le quotazioni di Paulo Fonseca che sono inevitabilmente al ribasso, visto il cammino in campionato, la scelta della dirigenza sembra poter ricadere su uno tra Sarri e Allegri. Con il primo in vantaggio. Secondo gli ultimi rumors toccherebbe proprio all’ex Napoli il compito di dare il via ad un nuovo progetto tecnico a medio-lungo termine. Con conseguenti novità in arrivo nella squadra.



Calciomercato Roma, Maksimovic e Hysaj obiettivi a parametro zero

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su come potrebbe essere la Roma di Maurizio Sarri nella prossima stagione. Con il nuovo tecnico ci sarebbero dei cambiamenti a livello tattico e anche nella rosa potrebbero esserci diverse novità. Il quotidiano sottolinea come nel reparto arretrato Sarri potrebbe ritrovare due suoi ex giocatori ai tempi del Napoli, che hanno il contratto in scadenza entrambi nel prossimo mese di giugno e dunque potrebbero arrivare a parametro zero. Si tratta del centrale Maksimovic, buona opzione per le soluzioni relative ai centrali difensivi, e del laterale albanese Hysaj. Può giocare sia a destra che a sinistra e senz’altro conosce bene gli schemi difensivi del tecnico di Figline. Del resto la Roma deve anche numericamente rinforzare un reparto che perderà alcune pedine per fine contratto.