Calciomercato Roma, incontro con Sarri | La richiesta per il sì

Mancano sempre meno ore al fischio d’inizio della semifinale di Europa League con lo United ma è sempre il calciomercato della Roma a tenere banco.

La questione è sempre legata al futuro allenatore della Roma, considerando che a questo punto le possibilità che Paulo Fonseca rimanga al timone della squadra sono davvero poche. L’allenatore portoghese in campionato non è riuscito a raggiungere l’obiettivo minimo richiesto, vale a dire il quarto posto. Ha però un obiettivo storico da raggiungere, la vittoria di una Europa League che è difficile ma non impossibile. Certo l’ostacolo da superare è uno United fortissimo, ma bisogna credere nella possibilità di eliminare Pogba e soci per poi giocarsi tutto nella finalissima. Poi alla fine della stagione le due parti probabilmente si divideranno, ma la Roma sembra aver già individuato il successore di Fonseca.



Calciomercato Roma, Sarri chiede un triennale

Sono ormai mesi che si parla della possibilità di ingaggiare uno tra Allegri o Sarri per allenare la Roma dalla prossima stagione. E la scelta sembra essere ricaduta su quest’ultimo, anche se attualmente è sotto contratto con la Juventus. Sarri avrebbe scelto i giallorossi, dicendo no alle proposte del Tottenham. La sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia. Come riporta Calciomercato.it, la trattativa è già avviata e dopo il match di Manchester dovrebbe esserci un nuovo incontro tra l’entourage del tecnico e Tiago Pinto. Sarri chiederà un contratto biennale con opzione di rinnovo o un triennale con un ingaggio di circa 4 o 4,5 milioni di euro a stagione.