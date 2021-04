Calciomercato Roma, scelto il sostituto | Via libera totale

Interessanti sviluppi su una panchina di un top club europeo, che starebbe pensando ad un tecnico nuovo per la prossima stagione, che indirettamente interessarebbe anche il Calciomercato della Roma.

Come vi abbiamo giù svelato nei giorni precedenti, saranno molte le panchine a cambiare, sia in Serie A che all’estero. Per quanto riguarda la Roma, sembra ormai molto ristretta la corsa, con il grandissimo favorito che è diventato Maurizio Sarri. L’ex tecnico di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus, ancora sotto contratto con i bianconeri, però ha ricevuto proprio in queste settimana anch’egli offerte dall’estero, dove soprattutto le sirene inglesi non sono mancate. Su tutte il Tottenham, che sta cercando l’erede di José Mourinho, esonerato lo scorso 19 aprile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, conferma difficile: può partire in estate

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, assalto al centravanti: primo regalo per Sarri

Calciomercato Roma, ecco chi va al Tottenham

Il presidente del club londinese, Daniel Levy, secondo quanto riportato dal ‘daily telegraph‘, avrebbe individuato il grande candidato per la panchina. Sarebbe Erik ten Hag, che la Roma conosce molto bene, visto che ha eliminato la sua Ajax dai quarti di finale di Europa League. Ad oggi c’è Ryan Mason, che ha preso il posto del tecnico portoghese fino a fine stagione, per cercare di concludere al meglio il campionato, nonostante la sconfitta in finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Ten Hag ha una percentuale di vittoria davvero alta, circa il 63%, su 385 partite da quando è allenatore, che con i lancieri sale al 73%. Il tecnico olandese ha ancora un anno di contratto con l’Ajax, ma qualora venisse richiesto un conguaglio per prenderlo, non ci dovrebbero essere problemi per gli ‘Spurs’. Intanto sta per vincere il secondo scudetto in Eredivisie.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Lazio, decisa data e orario del derby

La scelta del tecnico per la squadra di Londra da un ulteriore via libera per la strada che porta a Maurizio Sarri, in chiave calciomercato Roma. Il tecnico toscano, nativo di Napoli, sembra ormai destinato a prendere l’eredità che a fine stagione lascerà Paulo Fonseca.