Con l’arrivo del nuovo tecnico potrebbe cambiare il Calciomercato della Roma in vista della prossima stagione.

Tanti tasselli dovranno essere messi a posto in casa giallorossa, il primo su tutti la scelta del nuovo tecnico, con il casting che continua. Maurizio Sarri, è in pole position, ma come vi abbiamo riportato non è da escludere anche la pista che porta a Gennaro Gattuso. In base a colui che sarà l’erede di Paulo Fonseca, verranno poi effettuate le scelte di calciomercato che non saranno comunque poche, visto che la rosa della Roma ha si una buona base, ma dovranno essere piazzati gli esuberi e sostituiti con alcuni tasselli mancanti.

Calciomercato Roma, obiettivo dal Barcellona

Un’occasione per il club giallorosso potrebbe arrivare dalla Spagna, dove un acquisto simile a quello di Carles Perez potrebbe essere intavolato con il Barcellona. I blaugrana, infatti, l’estate scorsa hanno prelevato dal Braga l’esterno offensivo classe ’99 Francisco Trincao, per una cifra intorno ai 31 milioni di euro, grazie alla mediazione dell’agente Mendes. In questa stagione il tecnico Ronald Koema lo ha impiegato quasi sempre nei minuti finali, ma per questo il suo futuro potrebbe essere lontano dal club spagnolo. Il general manager della Roma, Tiago Pinto, conosce molto bene il talento portoghese, e visti i buoni rapporti con Mendes, potrebbe essere un’occasione per la Roma. Come riportato da ‘AS‘, su di lui c’è anche il Leicester, e l’ipotesi di un’esperienza in prestito per il giovane ragazzo è più di un’idea, in attesa di quella continuità giusta per la sua formazione.