Calciomercato Roma, incontro in sede: salta tutto

Sono sempre le voci di calciomercato della Roma a tenere banco anche quando ormai manca pochissimo alla semifinale di Europa League con lo United.

Un appuntamento fondamentale per una Roma che ha deluso in serie A e che ora si aggrappa alla doppia sfida con il Manchester per approdare in una finale che sarebbe davvero importantissima per tutto l’ambiente. Alla fine della stagione, comunque andranno le cose, sarà il tempo delle valutazioni definitive. Si preannuncia un cambio in panchina, ma non solo, perchè anche l’organico potrebbe subire diversi ritocchi. Si cercheranno soprattutto giovani in rampa di lancio, vogliosi di affermarsi nel calcio che conta.



Calciomercato Roma, Kocku sembra essere vicino al Milan

E un nome caldo è quello di Orkun Kokcu, centrocampista nato in Olanda ma di nazionalità turca che gioca con la maglia del Feyenoord. Di questo mediano si parla un gran bene, è nato nel dicembre 2000 e dunque è giovanissimo, con tanti margini di crescita. La Roma starebbe seguendo con attenzione questo prospetto, ma la concorrenza si fa sempre più dura. Secondo quanto riportato infatti da Sky Sport, c’è stato un incontro tra l’entourage del calciatore (del quale fa parte il padre) e la dirigenza del Milan. I rossoneri vogliono fare sul serio e intendono dargli fiducia inserendolo in rosa al posto di un Calhanoglu il cui rinnovo sembra essere molto difficile a questo punto.