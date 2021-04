Calciomercato Roma, il presidente spegne le voci: “Vuole rimanere qui”

Calciomercato Roma, il presidente spegne le voci su una possibile partenza alla fine della stagione: “Ci ha detto che vuole rimanere qui”

Sono giorni importanti, non solo per la squadra che domani sarà impegnata a Manchester, ma anche per la società, che già si sta muovendo per la prossima stagione. Il calciomercato è al centro dell’attenzione e dei pensieri di Tiago Pinto, che ha già iniziato a programmare il futuro. Uno degli acquisti da fare è sicuramente quello dell’attaccante, vista la probabile partenza di Dzeko.

E, oltre all’idea di riscattare Mayoral già quest’anno versando i 15 milioni di euro previsti nelle casse del Real Madrid, il general manager giallorosso si sta muovendo per accontentare le richieste di Maurizio Sarri, che salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe sedersi sulla panchina giallorossa nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, il presidente del Marsiglia spegne le voci

E’ ormai noto l’interessamento che la Roma ha verso Milik, il centravanti polacco, ex Napoli, che dall’inizio del 2021 veste la maglia del Marsiglia. In queste ore però sono arrivate le parole del presidente francese, Longoria, che ha spento o quasi tutte le voci sul futuro dell’attaccante: “Non posso prendere una posizione categorica in merito. Abbiamo il controllo della situazione sul mercato di Milik. Il nostro è un prestito con opzione di acquisto, con pagamenti da fare e se paghiamo il giocatore è dell’OM“. L’intenzione, è evidente, è quella di tenerlo anche per la prossima stagione.

E, a conferma di questo, Longoria ha sottolineato: “Milik dice sempre di essere felice qui e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta di un grande club. L’intenzione del giocatore è di prolungare il suo contratto col Marsiglia”. Sarà difficile quindi arrivare al polacco.