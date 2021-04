Nel prossimo calciomercato della Roma si parla di tanti possibili cambiamenti nella rosa giallorossa. Sia in entrata che in uscita.

Sono ormai giorni che si parla del possibile cambiamento in panchina in casa giallorossa. Con la permanenza di Paulo Fonseca che pare essere sempre più complicata e l’arrivo di Maurizio Sarri invece sempre più probabile. In ogni caso la rosa della Roma subirà dei cambiamenti un po’ in tutti i reparti. Anche a centrocampo, dove si guarda a mediani in grado di garantire qualità e quantità. E sul taccuino di Tiago Pinto a quanto pare c’è Nandez, gioiello del Cagliari di Semplici che sta inseguendo con la sua squadra la salvezza in serie A. Un calciatore giovane (classe 1995) che tra l’altro ha anche il passaporto italiano.



Calciomercato Roma, fari puntati su Nandez

Il portale specializzato in calciomercato “Fichajes” non sembra avere dubbi nell’indicare il centrocampista del Cagliari come uno dei principali obiettivi della Roma nella prossima sessione estiva. “Nahitan Nández è uno di quegli interni di centrocampo bravi sia ad attaccare che a difendere” si legge. L’uruguaiano è un giocatore davvero completo, abile anche negli inserimenti offensivi. Può giocare da interno e da esterno di centrocampo indifferentemente e per questo motivo la Roma starebbe continuando a seguirlo con attenzione, con l’obiettivo di tentare di strapparlo al Cagliari prima dell’inizio del prossimo campionato.