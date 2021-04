Calciomercato Roma, il Liverpool si defila: via libera per l’erede di Dzeko

Calciomercato Roma, il Liverpool si defila dalla corsa per l’attaccante e lascia campo libero ai giallorossi.

Nel corso dell’estate ormai alle porte la Roma dovrà trovare l’erede di Edin Dzeko, destinato all’addio pur avendo ancora un altro anno di contratto. Se ancora è presto per iniziare la trattativa con il bosniaco per l’eventuale rescissione del contratto, soprattutto ora che va eliminato l’ostacolo Manchester United che separa dal sogno della finale di Europa League, la Roma non può invece farsi trovare impreparata per l’ingaggio del suo erede.

Anche perché sugli attaccanti di spessore in grado di fare compiere il salto di qualità la concorrenza è spesso agguerrita. Su un fronte però la Roma potrebbe trovare il campo un po’ più libero. Nella corsa al giovane attaccante del Celtic Odsonne Edouard pare infatti essersi tirato fuori il Liverpool di Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato dal Daily Star infatti i “Reds” avrebbero individuato un altro attaccante in grado di dare la scossa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, il Liverpool vira su Malen: le altre contendenti per Odsonne Edouard

Jurgen Klopp sente la necessità di rinvigorire l’attacco che non ha reso come nelle passate stagioni. Mané, Firmino e Salah dovrebbero comunque restare ancora ad Anfield, ma c’è la necessità di trovare nuove variabili nel gioco offensivo. In partenza c’è Divock Origi: eroico nella rimonta con il Barcellona nella strada verso la conquista della Champions League, non si è poi ripetuto nelle due stagioni successive e dirà addio a fine campionato.

L’attaccante individuato come erede è Donyell Malen del Psv Eindhoven, in crisi economica e costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati. Sul giovane olandese c’è la concorrenza di Juventus, Milan e Barcellona. Tramontata invece almeno per il momento la pista che porta a Odsonne Edouard, un possibile obiettivo estivo della Roma.

Per il giovane francese resta però forte la concorrenza del Leicester, che è in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore Brendan Rodgers lo conosce bene e potrebbe essere un fattore per la scelta del futuro dell’attaccante.