Calciomercato Roma, doppia sfida allo United | Difensore nel mirino

Calciomercato Roma, è doppia sfida alla squadra di Solskjaer, che secondo ultime indiscrezioni è interessata al difensore giallorosso

Le emozioni e i pensieri sono tutti rivolti a stasera: attorno alla gara di Europa League contro il Manchester United c’è tutto quello che un tifoso sogna. La sensazione di potersi giocare qualcosa d’importante. Che può far svoltare la stagione. Quella in corso sì, ma anche la prossima, visto che serve, eccome, un piazzamento alla prossima Champions League. Gli introiti, che la massima competizione europea genera, sono fondamentali per il calciomercato giallorosso.

Ma oltre il campo, che è quello che adesso davvero interessa, potrebbe esserci un’altra sfida agli inglesi. Che secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, sarebbero interessati ad un difensore della Roma, qualora non riuscissero ad arrivare al vero obiettivo di mercato, cioè Varane, il francese in forza al Real Madrid.

Calciomercato Roma, il Manchester su Kumbulla

Sarebbe Kumbulla l’obiettivo del Manchester United. Che già l’anno scorso ci aveva fatto un pensiero. Poi l’albanese arrivò alla Roma. Ma questa estate i Red Devils potrebbero tentare di nuovo l’assalto. Difficile che Tiago Pinto si lasci ingolosire da un’offerta. Anche se, per 30 milioni, il general manager giallorosso potrebbe anche tentennare. In ogni caso l’interesse c’è, e potrebbe diventare importante nei prossimi mesi.

Kumbulla in questa stagione quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Lo stop con la Nazionale ne ha condizionato l’ultima parte di campionato. E’ rientrato a Cagliari e per stasera è nella lista dei convocati, anche se almeno dall’inizio non sarà in campo. L‘Old Trafford però potrebbe assaporarlo a gara in corso. E si potrebbe far visionare da vicino dagli operatori di mercato del Manchester United. Che potrebbero davvero tentare l’assalto.