Calciomercato Roma, il Manchester United ci prova | Offerta di scambio

Calciomercato Roma, il Manchester United ci prova, offrendo lo scambio. I giallorossi hanno preso una decisione.

Ci ha provato il Manchester United. Così come scrive “Repubblica” questa mattina. Sfruttando il fatto che la Roma è interessata – e lo era anche prima – al centrocampista che i Red Devils hanno preso l’estate scorsa: l’olandese van de Beek. Non ha giocato molto quest’anno. Arrivato come il miglior acquisto sul mercato, non s’è mai decisamente ambientato. Infatti anche stasera andrà in panchina.

Ed è un sogno giallorosso. Che potrebbe diventare realtà solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Passa tutto dalla partita di stasera. In questo contesto, comunque, il Manchester United avrebbe tentato il colpaccio: un’offerta di scambio che la Roma comunque ha già rispedito al mittente. Lui è incedibile.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, doppia sfida allo United | Difensore nel mirino

LEGGI ANCHE: Manchester United-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Calciomercato Roma, lo United su Zaniolo

Il Manchester infatti avrebbe proposto lo scambio chiedendo Nicolò Zaniolo. Tiago Pinto, insieme ai Friedkin, dopo aver parlato con il calciatore, hanno deciso che il fantasista è incedibile. Salterà gli Europei e avrà tutto il tempo per rimettersi in sesto. La prossima stagione deve essere per forza di cose la sua. Ha saltato questa, per intero, dopo l’infortunio subito a settembre con la Nazionale azzurra.

La Roma lo ha coccolato, aspettato, ed è pronta a dargli in mano la squadra del futuro. Soprattutto se davvero arrivasse Sarri, uno in grado di far esplodere i proprio calciatori, quelli tecnicamente più dotati, la carriera di Zaniolo può decisamente svoltare. L’intenzione del tecnico dovrebbe essere quella di schierarlo come punta centrale, un po’ come ha fatto con Mertens al Napoli.