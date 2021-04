Manchester United-Roma, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Manchester United-Roma è la semifinale d’andata di Europa League che si gioca quest’oggi all’Old Trafford con inizio alle 21. Le formazioni ufficiali.

Primo round della doppia sfida che si gioca in terra inglese. La Roma proverà quantomeno a non perdere sul campo della grande favorita per la conquista del trofeo. Lo United ha tanti campioni in tutte le zone del campo e ha indubbiamente tante soluzioni per trovare la via della rete. I giallorossi di Fonseca, fin qui sempre brillanti in Europa, dovranno giocare con coraggio e con grande determinazione. Ecco le scelte del tecnico portoghese.

Tutto come previsto in casa Roma. Con Smalling che in difesa gioca dall’inizio insieme a Cristante e Ibanez. A centrocampo sarà Diawara a far reparto con Veretout, sulle corsie esterne Karsdorp e Spinazzola. In attacco Dzeko sarà il titolare, dietro di lui giocheranno Pellegrini e Mkhitaryan. Nello United dall’inizio scende in campo Pogba, che insieme a Bruno Fernandes rappresentano i giocatori da tenere maggiormente d’occhio. Rashford pure titolare nell’undici di Solskjaer.

Manchester United-Roma le formazioni ufficiali

MANCHESTER UNITED da confermare (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Matic, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Cristante, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.