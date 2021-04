Manchester United-Roma, incredibile: altro infortunio e cambi finiti

Manchester United-Roma è davvero una partita incredibile, in casa giallorossa si è registrato un altro infortunio.

Una partita incredibile quella che si sta vivendo all’Old Trafford, con la Roma che in soli 37 minuti ha dovuto rinunciare a tre giocatori per infortunio. Dopo due minuti infatti si è fatto male il centrocampista Jordan Veretout, che ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare. Al suo posto è entrato Villar. La seconda tegola per Fonseca è arrivata al minuto numero 25 però quando un nuovo infortunio è accaduto in casa giallorossa. Si è fatto male pure Pau Lopez. Lo spagnolo aveva respinto un tiro dalla distanza da parte degli inglesi ma ricadendo sul terreno di gioco ha battuto malamente la spalla sinistra. Al suo posto è entrato Mirante.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, assalto al centravanti: primo regalo per Sarri

LEGGI ANCHE —>R0ma-Lazio, decisa data e orario del derby

Manchester United-Roma, out Spinazzola e cambi già finiti

Poco dopo la mezzora, con la Roma in vantaggio per 2-1, è arrivata la terza tegola per Fonseca. Si è infortunato infatti Spinazzola, che probabilmente ha accusato un problema muscolare. L’esterno sinistro ha dovuto alzare bandiera bianca e al suo posto l’allenatore portoghese ha inserito Bruno Peres. Non ci sono però più cambi, la Roma ha esaurito i tre slot già in questo primo tempo e dunque dovrà gestire al meglio le energie.