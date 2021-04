Manchester United-Roma, infortunato dopo 2 minuti: cambio di Fonseca

In Manchester United-Roma arriva una nuova tegola per Paulo Fonseca che purtroppo deve rinunciare subito ad un protagonista.

Non è proprio un momento fortunato per i giallorossi, che stanno disputando l’appuntamento più importante della stagione, vale a dire la semifinale d’andata di Europa League. Contro c’è un Manchester United che è una delle squadre più forti al mondo. Fonseca ha recuperato delle pedine preziose per quella doppia sfida, come ad esempio Smalling e Spinazzola. Tuttavia ci sono nuovi problemi in vista per l’allenatore portoghese e per la Roma.



Manchester United-Roma, Veretout fuori dopo 2 minuti

Purtroppo dopo appena 2 minuti la sfida dell’Old Trafford perde un grande protagonista, ovvero Jordan Veretout. Il centrocampista francese, nel tentativo di stoppare un pallone, ha riportato senz’altro un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo. Rimangono da capire quali siano le sue condizioni, che verranno senz’altro valutate dallo staff medico nelle prossime ore. Impossibile dire adesso se potrà esserci nella partita di ritorno. Al suo posto Fonseca ha inserito Villar, centrocampista sicuramente con caratteristiche diverse. Una brutta tegola per la squadra giallorossa che pare aver subito accusato il colpo, visto il vantaggio dello United dopo 8 minuti.