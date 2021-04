Manchester United-Roma, Pinto: “Pensare solo a questi 90 minuti”

Manchester United-Roma ormai sta per iniziare e per i giallorossi di Fonseca questo primo round delle semifinali di Europa League sarà fondamentale.

I giallorossi proveranno quantomeno ad uscire imbattuti all’Old Trafford contro quella che è considerata da tutti come la grande favorita per il trionfo finale in questo torneo. Proprio il cammino in Europa League rappresenta ormai l’unica via per arrivare alla prossima Champions ed è per questo motivo che la Roma dovrà cercare a tutti i costi di superare questo scoglio inglese.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, assalto al centravanti: primo regalo per Sarri

LEGGI ANCHE —>R0ma-Lazio, decisa data e orario del derby

Manchester United-Roma, Pinto: “Fonseca grande professionista”

Pochi minuti prima del via il general manager Tiago Pinto è stato intervistato da Sky Sport. E il dirigente giallorosso ha sottolineato l’importanza di questa sfida. “E’ una partita importante non solo per la Roma, ma per il calcio italiano. Sappiamo che sarà difficile, ma siamo qui per cercare un buon risultato. Non dobbiamo però dimenticare che è solo la prima di due partite. Siamo tutti concentrati” ha detto. Pinto ha anche parlato di Paulo Fonseca: “E’ sempre stato un grande professionista e anche prima che arrivassi io aveva fatto un gran lavoro per la Roma. Tutti quanti, Paulo compreso, sappiamo che questo non è il giorno adatto per pensare al futuro, ma solo a questi 90 minuti. Lui è un leader ed è il primo a fare questo”.