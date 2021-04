Manchester United-Roma, scoppia il caso: tifosi giallorossi furiosi con l’Uefa. Ecco cos’è successo in queste ore di vigilia.

Il conto alla rovescia è iniziato. La Roma a distanza di tre anni si ritrova a giocare una semifinale europea, ancora una volta contro una squadra inglese. Nel 2018, in Champions League, i giallorossi non riuscirono a superare l’ostacolo Liverpool. Stavolta ci sarà il Manchester United, che pure non evoca grandi ricordi tra i tifosi.

Rispetto a quel dannato 7-1 e rispetto alla sconfitta per 5-2 dell’aprile del 2018 non ci saranno però i tifosi sugli spalti, spesso decisivi nei caldissimi stadi inglesi. Potrebbe essere un piccolo vantaggio per la Roma, che però allo stesso tempo al ritorno non potrà contare sull’abbraccio dell’Olimpico.

Intanto i tifosi in attesa di potere tornare negli stadi si stanno scatenando sui social. E in queste ultime ore quelli della Roma stanno protestando a suon di post e tweet contro gli account ufficiali della Uefa.

Manchester United-Roma, tifosi scatenati sui social

La pagina ufficiale dell’Europa League questa mattina ha infatti pubblicato un sondaggio con questa scritta: “Chi tifate per raggiungere la finale l’Europa League?”. Nulla di sconvolgente se non fosse che tra le sole opzioni di risposta messe a disposizione ci siano solamente “Manchester United, Arsenal o entrambe”. Con tanto di loghi dei due club inglesi, che nemmeno troppe ore fa erano tra i club pronti ad abbandonare la UEFA per andare a giocare la Super League.

Who are you backing to reach the final in Gdańsk? 🇵🇱🏆#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 29, 2021

In particolar modo su Twitter tutti i commenti sotto il post si sono tinti di giallorosso. I tifosi della Roma hanno protestato come al solito con ironia e in alcuni casi anche in modo meno elegante. Anche gli appassionati neutrali si sono però meravigliati di questa uscita. In particolare dopo quanto accaduto con la Super League.

Starà a Roma e Villarreal provare a evitare una finale tutta inglese.