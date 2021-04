Calciomercato Roma, addio Fonseca | Arriva la smentita

Il calciomercato della Roma vede come nodo principale la questione allenatore, ancor più dopo la clamorosa disfatta nella semifinale di Europa League.

Non ci sono dubbi sul fatto che la sconfitta di Manchester, nettissima sul piano sia del risultato che del gioco, ha creato dei malumori all’interno della tifoseria. Gli inglesi sono sì la squadra favorita per la vittoria finale del torneo, ma la Roma del secondo tempo – seppur con tutti gli alibi possibili – avrebbe potuto scegliere un atteggiamento diverso. I tifosi avrebbero voluto vedere una difesa più ordinata, con il tentativo di limitare i danni visto che per molti giocatori le energie erano praticamente a zero e non c’era la possibilità di effettuare cambi.



Calciomercato Roma, nessun esonero immediato per Fonseca

Eppure come sottolinea Calciomercato.it non ci sono novità clamorose in arrivo nelle prossime ore. Tradotto in soldoni, non ci sarà alcun esonero immediato per Paulo Fonseca. I rumors dunque di un immediato allontanamento del portoghese sono da ritenersi infondati. Se ne riparlerà alla fine della stagione, c’è ancora una semifinale di ritorno di Europa League da affrontare sperando in una clamorosa rimonta. E poi c’è un campionato da terminare nel migliore dei modi. Paulo Fonseca a questo punto non sembra avere chance di riconferma e al suo posto si fa sempre più forte la candidatura di Maurizio Sarri. Per l’allenatore portoghese potrebbe esserci nel futuro il Crystal Palace, anche se lo stesso portale specializzato nel calciomercato ipotizza per lui una esperienza in Ligue1.