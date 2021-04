Calciomercato Roma, clamoroso Fonseca | Ipotesi esonero immediato

Calciomercato Roma, la stagione dei giallorossi (salvo una clamorosa rimonta) sembra essere finita ieri, giovedì 29 aprile, dopo il 6 a 2 di Manchester. Non sono da escludersi clamorosi scenari.

Non si può considerare una casualità il fatto che la Roma sia sempre venuta meno nei momenti più importanti della stagione. Se la colpa, così come i meriti, sono sempre di tutti è altrettanto vero che in circostanze difficili come quelle dei giallorossi paga sempre l’allenatore.

In questo caso, il conto sarà salatissimo e terrà in considerazione gli 8 gol incassati tra Napoli e Bergamo nella prima parte di stagione e le brutte figure fatte con Lazio, lo stesso Napoli al ritorno e in Coppa Italia con lo Spezia.

I Friedkin non hanno mai apprezzato moltissimo Fonseca: lo testimonia il fatto che al loro arrivo abbiano cercato di sostituirlo (senza riuscirci perché presi dalle “distrazioni” legate al passaggio di proprietà).

Il primo cambiamento che la Roma farà sarà proprio in panchina e non è da escludersi che possano esserci scenari clamorosi non solo per quanto riguarda i nomi dei sostituti ma anche sul fronte tempistica.

Calciomercato Roma, Fonseca vicino all’esonero?

La rabbia dei neo proprietari giallorossi dopo la figuraccia ad Old Trafford potrebbe dar vita a quello che sarebbe un clamoroso scenario.

In queste ore si sono infatti infittite le voci circa la forte volontà di Dan e Ryan di esonerare subito l’ex Shakhtar Donetsk, senza nemmeno permettergli di disputare la gara del ritorno.

Sono minuti, questi, che potrebbero portare importanti e inattese novità. Qualora l’indiscrezione di “Calciomercato.com” fosse confermata, però, sarebbero molti i nodi da risolvere a poche ore da una gara complicata come quella contro la Sampdoria.

Andrebbe, infatti, trovato un sostituto immediato, disposto a “traghettare” la Roma per queste ultimissime giornate prima che naufraghi definitivamente. Seguiranno aggiornamenti.