Calciomercato Roma, bomba ESPN: “Accordo biennale”

Nel prossimo calciomercato estivo la Roma sarà chiamata a prendere una decisione importante, ovvero la nomina dell’allenatore per la stagione 2021/22.

Non sembrano più esserci dubbi sul fatto che Paulo Fonseca non sarà confermato alla guida dei giallorossi. La disfatta nella semifinale di Europa League è una delle pagine della storia del club che i tifosi giallorossi vorrebbero strappare al più presto. E il cammino in campionato, che si concluderà con la Roma fuori dalla zona Champions League, non può non essere preso in considerazione. E così alla fine della stagione le due strada sembrano destinate a separarsi, con la società giallorossa che pare aver individuato il suo successo.



Calciomercato Roma, con Sarri accordo “concluso all’80%”

Il portale ESPN non ha dubbi su chi sarà il nuovo tecnico, ovvero Maurizio Sarri. Tant’è che fonti del network asseriscono che l’accordo è “concluso all’80%”. Ci sarebbe un accordo verbale con il tecnico toscano per un contratto biennale. Questa dunque sarebbe l’intenzione della famiglia Friedkin. Sarri è al momento ancora sotto contratto con la Juventus, dopo essere stato esonerato al termine dell’ultimo campionato, vinto comunque con i bianconeri. Sarebbe lui la prima scelta della dirigenza per prendere il posto di Fonseca.