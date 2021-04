Calciomercato Roma, futuro in Premier League | Contatto diretto

Calciomercato Roma, dopo la debacle di Old Trafford per 6-2 la stagione dei giallorossi sembra praticamente finita. Servirà un miracolo a Pellegrini e compagni per ribaltare il risultato dell’andata e strappare un pass per la finale.

I 90 minuti di ieri, giovedì 29 aprile, hanno testimoniato per l’ennesima volta i grandi limiti della squadra capitolina nell’affrontare i big match e nel restare sul pezzo durante le difficoltà della partita.

Gli alibi per giustificare la prestazione sarebbero numerosi ma ciò comunque non significa che i Friedkin decidano di dare una nuova opportunità all’uomo in foto.

Sono, infatti, diversi mesi che i nuovi proprietari sembrano intenzionati ad attualizzare una vera e propria rivoluzione tecnica, a partire proprio dall’allenatore. Fonseca lascerà dunque la Capitale dopo due anni e, con ogni probabilità, alla sua sortita seguiranno quelle di diversi giocatori.

Molto dipenderà dalle volontà e le pretese di quello che sarà il futuro tecnico ma, al momento, elementi come Pastore, Fazio, Juan Jesus, Pau Lopez e Dzeko sembrano avere le valigie pronte.

Per i movimenti in entrata bisognerà attendere l’inizio del calciomercato ma le priorità di Pinto e colleghi sono attualmente il portiere e il nuovo centravanti.

Poche ore dopo la semifinale di andata, intanto, si sono registrate importanti novità per quanto riguarda la vicenda legata alla panchina.

Calciomercato Roma, Fonseca verso il Crystal Palace

Se fino a qualche settimana fa c’era una discreta probabilità che Fonseca restasse in Serie A, visto l’interesse del Napoli, l’ex Shakhtar è invece ore sempre più vicino alla Premier League.

Si è registrato, dopo quello dell’Arsenal, anche un forte interesse da parte di un altro club inglese che avrebbe in lui individuato il profilo giusto al quale affidare un progetto di lunga durata.

Ci riferiamo al Crystal Palace che, stando alla ricostruzione di Calciomercato.it, avrebbe instaurato un contatto con Fonseca da almeno due settimane.

Salgono, nel contempo, le quotazioni di Sarri come futuro tecnico giallorosso: il campione d’Italia ex Napoli e Juventus ha da tempo dato il suo benestare alla proposta giallorossa ed è il maggiormente indiziato a prendere le redini di quello che potrebbe essere il futuro mister del Crystal Palace.