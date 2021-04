Ultim’ora ufficiale importante, che può influenzare anche il calciomercato Roma nel reperimento del nuovo allenatore

La dolorosa batosta contro il Manchester United ha scatenato una ridda di voci sulla panchina della Roma, con tanto di indiscrezioni di calciomercato che parlano addirittura di un esonero immediato di Paulo Fonseca. Uno scenario che ad oggi appare complicato, fermo restando l’addio scontato del tecnico portoghese a fine stagione. Come è noto, i nomi che maggiormente piacciono a Trigoria per la sostituzione dell’ex Shakhtar sono quelli di Allegri e Sarri. Il primo sembra tuttavia orientato ad accettare il ritorno alla Juventus, mentre per il secondo si è parlato di un interessamento concreto da parte del Tottenham.

Calciomercato, niente Tottenham per ten Hag

Il club londinese sta cercando una nuova guida per la prossima stagione dopo l’esonero di Mourinho e questa molto difficilmente sarà Erik ten Hag. Corteggiato dagli Spurs, il tecnico olandese ha firmato il rinnovo contrattuale con l’Ajax. I Lancieri hanno ufficializzato la firma fino al giugno del 2023, confermando quanto anticipato nelle scorse settimane da ‘calciomercato.it’. Un accordo che, seppur non escludendolo al 100%, rende complicato un approdo a Londra dell’allenatore 51enne. Il presidente Daniel Levy ora potrebbe tornare alla carica per Sarri, anche se la prima scelta dell’ex Napoli e Juve resta la Roma, in attesa di un nuovo incontro programmato per la prossima settimana.