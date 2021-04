Calciomercato Roma, spunta il nome per il dopo Dzeko | Clamoroso ritorno

Calciomercato Roma, tanti i cambiamenti che vivranno i giallorossi nei prossimi mesi per prepararsi al meglio in vista degli anni a venire.

Con ogni probabilità vedremo numerose partenze, a partire da quelle dei due uomini in foto. Il progetto con Fonseca può definirsi fallito e la sua sortita appare molto più che scontata.

D’altro canto, il portoghese non era stato scelto dai Friedkin ma da Petrachi durante l’ultima gestione di Pallotta e ciò spiega il perché i nuovi proprietari abbiano intenzione di iniziare un nuovo ciclo con uomini scelti di proprio pugno.

L’impressione è che papà Dan, insieme a Ryan, abbia voluto vivere questo primo anno con finalità “pedagogiche”, così da ambientarsi e capire diverse cose del calcio italiano e della piazza romana.

A conclusione di questa stagione, mettendosi nelle mani del dg Pinto, costruiranno dunque una squadra dalla quale ripartire. Ci sarà una rifondazione vera e propria che porterà ad un ringiovanimento e ad un abbassamento del monte ingaggi.

Si cercheranno profili giovani ma al tempo stesso pronti, che possano tornare utili e al tempo stesso “abbordabili” da un punto di vista economico.

Calciomercato Roma, interesse per Scamacca

Un reparto da cambiare è quello dell’attacco, dal momento che Dzeko sembra ormai destinato a cambiare casacca a breve, dopo la rescissione contrattuale già accordata con Pinto.

I nomi per sostituirlo sono molteplici, così come quelli per il dopo Pau Lopez che non ha mai convinto in queste due stagioni all’ombra del Colosseo. Se per la difesa dei pali si cercherà un profilo che conosca il nostro campionato (Gollini? Cragno? Musso?), stesso discorso vale per il numero 9.

Tra i giocatori seguiti, piace molto Vlahovic così come Belotti ma, stando all’indiscrezione di Nicolo Schira, la Roma si è inserita nella lista delle squadre interessate a Gianluca Scamacca.

Il classe’ 99, cresciuto nelle giovanili della Roma, è in prestito al Genoa dal Sassuolo ed è destinato ad andare in una big. Tante le società interessate ma per lui la priorità sarebbe quella di tornare nella squadra che lo ha plasmato come uomo e giocatore.

La sua volontà così come i buoni rapporti tra la società e Lucci (che Scamacca sembra aver individuato come suo nuovo agente) potrebbero indubbiamente facilitare una trattativa che presenta comunque alcune insidie.