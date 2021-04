Calciomercato Roma, sta già cercando casa | Colpaccio in Premier

Nel prossimo calciomercato della Roma ci saranno sicuramente tanti cambiamenti nella rosa giallorossa, molto dipenderà dalla scelta del tecnico.

Sembrano esserci ormai pochi dubbi sul fatto che Paulo Fonseca non continuerà la sua avventura in giallorosso. Si deciderà a fine stagione, ma in pole position per la sua sostituzione c’è Maurizio Sarri. In ogni caso ci sono diversi elementi attualmente in rosa che sono destinati a lasciare la capitale, per fine contratto o perché si deciderà di cederli altrove. La famiglia Friedkin però non lesinerà gli sforzi per costruire una squadra forte e combattiva, che possa puntare a traguardi importanti.



Calciomercato Roma, trattativa con lo United per Van de Beek

Il portale TodoFichajes riporta la voce che vorrebbe la Roma interessata ad un calciatore del Manchester United che però con Solskjaer trova sempre meno spazio. Stiamo parlando di Donny Van de Beek, centrocampista ex Ajax che gli inglesi hanno pagato 40 milioni di euro ma che non si è inserito bene negli schemi dei Red Devils. Che sono pronti a cederlo, con la Roma in pole position nonostante il suo ingaggio sia di 6 milioni di euro a stagione. Lo United avrebbe chiesto nell’operazione Zaniolo, ottenendo in cambio un secco diniego. Da definire i termini della trattavia, ma il portale sottolinea come l’accordo potrebbe essere imminente. Tant’è che l’entourage del calciatore starebbe già cercando casa nella capitale.