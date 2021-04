Sampdoria-Roma, probabili formazioni: turnover giallorosso

Sampdoria-Roma è il prossimo match che vedrà impegnati i giallorossi in serie A. Si gioca domenica 2 maggio con inizio alle ore 20.45.

La classifica dei giallorossi non è delle migliori. Il quarto posto è ormai sfumato e il settimo posto non può dirsi certo un piazzamento soddisfacente. Bisogna cercare di conquistare quantomeno l’Europa League ma l’obiettivo è comunque complicato, visto il rendimento di chi sta davanti. La Roma tra l’altro arriva a questo match dopo la disfatta di Manchester. Una sconfitta che pregiudica il match di ritorno nel quale servirà un miracolo per eliminare gli inglesi. Contro la Sampdoria i tifosi si aspettano una reazione, anche se Fonseca dovrà fare a meno di diverse pedine per la sfida all’ex Ranieri.



Spinazzola, Pau Lopez e Veretout sono usciti anzitempo contro il Manchester e non saranno sicuramente della partita. Diawara non è al meglio e come lui anche Smalling e Karsdorp. Potrebbero tutti rifiare. In difesa potrebbe anche esserci una chance per Kumbulla, mentre sulle corsie esterne Reynolds o Santon a destra, con Bruno Peres a sinistra. In mediana ancora Villar, con Pellegrini che potrebbe essere chiamato a fare gli straordinari. In avanti sicuramente giocheranno Mayoral e Carles Perez. Con Pedro acciaccato, anche Mkhitaryan dovrà scendere in campo.

Sampdoria-Roma le formazioni probabili

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Kumbulla; Santon, Villar, Pellegrini, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.