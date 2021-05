Calciomercato Roma, anche la Fiorentina sulle sue tracce

Per il calciomercato della Roma in estate si avvicina una svolta. Ci saranno infatti diversi cambiamenti e non solo nella squadra giallorossa

Il futuro di Paulo Fonseca sembra lontano dalla capitale. L’allenatore portoghese non è riuscito ad ottenere il piazzamento desiderato e il suo rapporto di lavoro con la Roma sembra destinato ormai a chiudersi alla fine della stagione in corso. In serie A la Roma è lontana dal quarto posto, l’obiettivo minimo da raggiungere. Un quarto posto che avrebbe garantito un posto in Champions League e con esso anche importanti introiti economici. In Europa League la sua squadra ha invece fatto un cammino brillante. Ha perso malamente la semifinale d’andata contro il Manchester e le critiche a Fonseca non sono mancate. C’è ancora però il ritorno da giocare e bisogna credere nella possibilità di ribaltare il risultato. La storia ci insegna che nel calcio tutto è possibile.



Calciomercato Roma, Fiorentina o Premier per Fonseca

Ma come scrive anche Il Corriere dello Sport le due strade sono pronte a separarsi. Paulo Fonseca però non resterà certo a guardare, perché il suo lavoro tattico, che ha portato alla valorizzazione di tanti elementi, non è passato inosservato. Il tecnico ha infatti delle richieste dal Portogallo e anche dalla Premier League, dove recentemente è stato accostato al Crystal Palace che vuole iniziare un nuovo percorso tecnico. Non è da escludere però che Fonseca possa rimanere in Italia. Anche la Fiorentina del presidente Rocco Commisso infatti pare interessata al tecnico nato in Mozambico e potrebbe affidargli una squadra rinnovata, nell’organico e nelle ambizioni, dopo quest’annata deludente.