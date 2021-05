Calciomercato Roma, “riscatto” francese per il dopo Pau Lopez

Calciomercato Roma, spunta il nome francese per il dopo Pau Lopez, che alla fine della stagione saluterà la società giallorossa

Chi difende la porta della Roma partirà. Non solo Pau Lopez che verrà messo sul mercato. Ma anche Mirante che è già vicino al Milan (in scadenza, nessun rinnovo) e pure Fuzato che probabilmente verrà girato nuovamente in prestito. La Roma e le sue porte girevoli. Che per forza di cose devono essere fissate, visto quello che è successo negli ultimi anni con gli arrivi (e le partenze) di molti del ruolo.

Si è parlato tanto di Gollini, di Musso, di Cragno, di Silvestri e di Meret anche. Una caccia al nome che probabilmente alla fine qualcuno riuscirà a prendere. In questa giostra s’inserisce anche la Gazzetta dello Sport, che questa mattina rilancia per il ruolo il francese, ex Fiorentina, che sarebbe nella lista degli obiettivi di Tiago Pinto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, anche la Fiorentina sulle sue tracce

LEGGI ANCHE: Roma, infermeria di nuovo affollata: la situazione

Calciomercato Roma, Pinto pensa a Lafont

Si parla di Alban Lafont, portiere 22enne ex della Fiorentina che nel passato era già stato seguito dalla società giallorossa, prima di arrivare in Serie A. Il portiere, che gioca anche nell’Under 21 francese, dopo due stagioni in prestito al Nantes, è stato riscattato dal club d’Oltralpe. E vorrebbe anche tornare in Italia per riscattarsi (questa volta sul piano personale) dopo un’esperienza alla viola da non ricordare.

Elemento di sicuro avvenire e affidamento – o almeno si spera, viste le problematiche degli ultimi anni – Tiago Pinto potrebbe decidere di affondare su di lui. Anche se al momento, tutte le altre piste, rimangono in piedi. Si sfoglierà la margherita, da qui alla fine della stagione. E si punterà decisamente su chi offre maggiori garanzie. E la pista Lafont è sicuramente ancora da seguire.