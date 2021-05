Calciomercato Roma, tutti i nomi sul taccuino di Tiago Pinto

Nel prossimo calciomercato della Roma si preannunciano davvero diversi cambiamenti, a partire dall’allenatore che guiderà i giallorossi.

Non ci sono ormai dubbi sul fatto che le strade tra Paulo Fonseca e la Roma si divideranno alla fine della stagione. Più che la disfatta di Manchester in Europa League (c’è il ritorno da giocare e bisogna credere nella rimonta) pesa la mancata crescita in campionato e un piazzamento lontano dalla zona Champions. Che era l’obiettivo minimo da raggiungere. Tanti elementi della rosa sono destinati a partire. In panchina dovrebbe arrivare Sarri, come indicano più rumors, ma l’ufficialità la si potrà avere solamente a bocce ferme.



Calciomercato Roma, tutti gli obiettivi di Tiago Pinto

Tiago Pinto è già al lavoro per rinnovare l’organico. Come spiega La Gazzetta dello Sport sono tanti i nomi sul taccuino del gm portoghese. Si cercherà un nuovo portiere, con Musso dell’Udinese in pole position anche se in lizza ci sono anche Gollini (Atalanta), Silvestri (Verona) e Lafont, portiere ex Fiorentina appena riscattato dal Nantes. Il quotidiano sportivo spiega anche che arriveranno colpi in difesa, reparto che va ristrutturato. Vestergaard (Southampton), Nunez (Bilbao), Erlic (Spezia) e Bonifazi (Udinese) sono i calciatori nel mirino. A centrocampo invece i possibili obiettivi della Roma sono già noti, ovvero Nandez del Cagliari, Koopmeiners dell’Alkmaar e Kocku del Feyenoord. In attacco, se davvero arriverà Sarri, potrebbe tornare di moda il nome di Milik, già accostato in passato ai giallorossi.