La stagione della Roma si sta per concludere ancora una volta con un nulla di fatto. Come ha detto oggi il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, nella consueta conferenza stampa, i bilanci si fanno alla fine. E’ vero, ma a prescindere da come finirà, salvo miracoli in Europa League, in campionato la Roma, nella migliore delle ipotesi, potrà andare ai preliminari della seconda competizione europea per importanza, oppure addirittura nella neonata Conference League. Detto questo, il tecnico portoghese, è ai saluti, l’ex Shakhtar a fine stagione lascerà la panchina capitolina, dopo aver gestito, in parte anche da solo, questi due anni di guida tecnica.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, con Sarri in arrivo anche due colpi a parametro zero

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo fatto | Il retroscena sull’allenatore

Calciomercato Roma, da Sarri al nuovo Ds

Chi arriverà? Quasi sicuramente sarà Maurizio Sarri, il quale dovrà prima risolvere la situazione contrattuale con la Juventus. Il grande favorito dunque è colui che ha vinto l’Europa League col Chelsea e il campionato proprio con i bianconeri. Intanto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico toscano, ma nativo di Napoli, gradirebbe avere un dirigente di fiducia all’interno della società, un uomo di calcio che conosca bene il campionato italiano e che possa affiancare il general manager Tiago Pinto. La richiesta fatta alla società potrebbe non essere accontentata, però dall’altra parte c’è un Fabio Paratici in scadenza di contratto con la Juventus. Come anche riportato dal giornalista di ‘Tele Lombardia’ Davide Russo De Cerame, c’è la possibilità che Fabio Paratici possa arrivare a Roma, visto che l’attuale dirigente bianconero lascerà la società bianconera a fine stagione. Da ricordare come fu lo stesso dirigente della Juventus a portare l’ex Chelsea a Torino.