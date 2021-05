Calciomercato Roma, blitz in Serie A: si stringono i tempi per il difensore

Roma, calciomercato: contatti avviati per il difensore rivelazione della Serie A. Ecco le ultime manovre giallorosse

Roma Calciomercato / Come vi avevamo rivelato in esclusiva con largo anticipo, la Roma segue con molta attenzione il profilo di Matteo Lovato. Notizia che ha trovato conferma dall’indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport: anche secondo la “Rosea”, infatti, i capitolini avrebbero individuato nel difensore dell’Hellas Verona il rinforzo ideale con il quale migliorare un pacchetto arretrato che ha mostrato non poche defayances.

Con gli scaligeri si sta lavorando ad una trattativa sulla falsariga di quella imbastita per Kumbulla, anche se ci sarebbe ancora una discrepanza in termini di valutazione: il Verona, infatti, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, mentre Tiago Pinto non vorrebbe sborsare più di 12-13 milioni, a cui bisognerebbe aggiungere dei bonus in termini di rendimento e prestazioni.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio Villar: offerta folle dalla Spagna sul piatto

Lovato alla Roma, calciomercato: l’interesse c’è, ma la concorrenza è folta

Roma calciomercato / Lovato, comunque, è un profilo che piace a tanti altri club in Italia, tra cui il Milan e il Napoli: fino ad ora, però, si è trattato di sondaggi, che non si sono tramutati ancora in trattativa ufficiale. La Roma resta in pole, con un vantaggio da non trascurare: i rapporti con gli scaligeri sono consolidati, e tutto lascia presagire una fumata bianca che a questo punto della situazione sembra essere l’esito più probabile. Seguono importanti aggiornamenti, anche a stretto giro di posta.

Leggi anche –> Sarri alla Roma, calciomercato: l’annuncio di Cassano. “Una vergogna”