Calciomercato Roma, colpo dalla Fiorentina | Accordo sempre più vicino

Calciomercato Roma, acquisto dalla Fiorentina: colpo in difesa, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Calciomercato Roma Fiorentina Pezzella / Le ultime uscite stagionali hanno mostrato una fragilità difensiva della Roma a tratti imbarazzante. La propensione offensiva, modus operandi di Fonseca, ha fatto sì che il reparto arretrato prestasse il fianco a delle disattenzioni che, purtroppo, sono diventate un triste leit motiv che si ripete di partita in partita.

Ecco perché Tiago Pinto è già all’opera per cercare di migliorare un reparto che, preso singolarmente, mostra buoni individualità, ma che è privo di un punto di riferimento in termini di esperienza a cui aggrapparsi. Ecco perché i capitolini stanno sondando con molta insistenza la situazione relativa a German Pezzella, il cui contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato.

Pezzella alla Roma, calciomercato: acquisto low cost in canna | Le ultime

Pezzella Calciomercato Fiorentina / La Roma è stata a un passo da Pezzella già la scorsa sessione estiva di calciomercato, quando i contatti tra le parti erano molto più che avviati: l’affare saltò per la ferma volontà della Fiorentina di continuare a puntare su un calciatore che comunque era fino a poco tempo fa, il faro della difesa. Tuttavia, il rapporto tra i gigliati e l’argentino si è incrinato con il trascorrere dei mesi e ora, stando a quanto riportato da Romanews.eu, potrebbe addirittura liberarsi al termine di questa stagione.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio Fonseca | Arriva la smentita

Possibile, a questo punto, che l’accordo venga trovato senza troppe difficoltà, anche perché il contratto del difensore scadrà tra poco più di un anno, e i toscani non hanno nessuna intenzione di riproporre lo scenario presentatosi con Montolivo: l’accordo potrebbe essere trovato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a fronte di un esborso di un paio di milioni di euro