Calciomercato Roma, rinforzo in difesa | Sfida al Milan

Calciomercato Roma, è sfida al Milan per il rinforzo in difesa. Ma c’è la “grana” rappresentata dal Sassuolo che potrebbe riprenderlo

La Roma di Tiago Pinto cerca giovani, pronti, da inserire nella rosa. Soprattutto in difesa nella prossima stagione ci sarà da intervenire. Le partenze sicure sono tante: Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres e Santon. Quindi serve qualcuno per rimpolpare il reparto giallorosso. Si guarda in Serie A. Con la possibile, secondo la Gazzetta dello Sport, sfida al Milan.

Il nome è quello di Martin Erlic. Anni 23, esploso letteralmente allo Spezia in questa stagione. La Roma lo guarda con attenzione sin dall’inizio del campionato. E l’arrivo del general manager portoghese che nella sua conferenza stampa di presentazione ha dettato le linee guida del calciomercato, non ha fatto altro che aumentare l’interesse. Ma c’è la “variante” Sassuolo nella trattativa.

Calciomercato Roma, su Erlic problema Sassuolo

Il difensore croato infatti era della società di Squinzi. Che nel momento di cederlo allo Spezia aveva raggiunto come accordo il 50% della rivendita. Una situazione che mette sicuramente davanti a tutti i neroverdi. Che lo avevano lasciato partire perché il tecnico De Zerbi non lo vedeva. Ma il cambio in panchina potrebbe sicuramente riavvicinare le parti in questione.

Problema non ci poco conto quindi. Erlic ha dimostrato in questo campionato di possedere delle qualità importanti sia sotto il profilo tattico che atletico. Si adatta sia alla difesa a tre o a quattro. Un elemento, quello della duttilità, che sicuramente è ricercato da ogni allenatore. La trattativa, nel caso, sarà lunga e non sicuramente facile. Ma se la Roma davvero volesse investire su calciatori che abbiano meno di 28anni, Erlic è sicuramente un elemento da prendere. Senza pensarci nemmeno più di tanto.