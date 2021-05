Calciomercato Roma, Tiago Pinto fa piazza pulita: la strategia

Il prossimo calciomercato della Roma ormai si avvicina e per il general manager Tiago Pinto c’è davvero tanto lavoro da fare tra acquisti e cessioni.

L’obiettivo della dirigenza americana è quello di allestire una squadra sempre più importante, che possa farsi luce in campionato e lottare per le prime posizioni. Per questo motivo in estate ci saranno tanti cambiamenti, a partire dall’allenatore. Paulo Fonseca e la Roma sembrano ormai destinati a separarsi alla fine della stagione e al posto del tecnico portoghese si dà per maggiore indiziato Maurizio Sarri, pronto a tornare ad allenare dopo un anno sabbatico (è ancora sotto contratto con la Juventus dalla quale era stato esonerato).



Calciomercato Roma, rosa con 22 elementi

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il piano di Tiago Pinto è chiaro. La Roma dovrà lavorare sul suo organico, perché la volontà è quella di avere in rosa 22 elementi. Tra cui 18 elementi potenziali titolari e poi quattro giovani da inserire nelle rotazioni, che possano avere un percorso di crescita nella squadra. La rosa attuale sarà sfoltita. Mirante, Bruno Peres e Juan Jesus saluteranno sicuramente: i loro contratti scadono a giugno e non saranno rinnovati. Il quotidiano sportivo spiega come si cercherà una sistemazione anche ad altri elementi come Pau Lopez, Fazio, Diawara, Pastore, Santon e Carles Perez. Tra loro c’è chi ha deluso le aspettative e chi, come lo spagnolo, ha bisogno di continuità per crescere. Bisognerà capire il destino di Dzeko, ma anche quello degli elementi che rientreranno a Trigoria per fine prestito. Ovvero Nzonzi, Florenzi, Olsen, Under e Kluivert. Qualcuno di loro potrebbe anche restare, altri invece inevitabilmente dovranno trovare posto altrove, fermo restando che Pinto intende portare alla Roma almeno 4-5 elementi di qualità per rinforzare tutti i reparti.