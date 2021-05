Non c’è pace per Paulo Fonseca. Dopo essere stato costretto a tre cambi tutti nel primo tempodi Manchester, contro lo United, per infortuni, sono arrivati gli esami strumentali dei tre infortunati proprio nel match di giovedì scorso dell’Old Trafford. Come se non bastasse, però, a questi si aggiungono altri due nomi nella lista. Tutti i giocatori non saranno disponibili per la trasferta di campionato di domani, che vedrà la Roma affrontare la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri al Marassi di Genova.

Infortuni Roma, le ultime dall’infermeria

Gli esami strumentali svolti nelle scorse ore hanno evidenziato una lesione al flessore sinistro per Leonardo Spinazzola, lesione al flessore destro per Jordan Veretout e lussazione alla spalla sinistra per il portiere Pau Lopez, per il quale si sta valutando un intervento chirurgico. Intanto non c’è pace dall’infermeria, perchè è arrivata anche la notizia del risentimento al flessore destro per Carles Perez e un sovraccarico pubico per Amadou Diawara, il quale però è di lieve entità e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni.