Calciomercato Roma, addio Villar: offerta folle dalla Spagna sul piatto

Villar lascia la Roma? Calciomercato, da segnalare un’offerta importante dalla Spagna. Svelati tutti i retroscena

Villar Calciomercato Roma / Mancano ancora poche giornate alla fine del campionato, ma gli addetti ai lavori dei top club sono già all’opera per cercare di intavolare quelle trattative con le quali cercare di rinforzare le rispettive rose. Alla luce delle note vicissitudini sanitarie, però, da non escludere la possibilità di cedere qualche prezzo pregiato, in maniera tale da mettere a bilancio interessanti plusvalenze.

Una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia conservativa per la Roma: i giallorossi sono a un passo da Maurizio Sarri, ma alla stesso tempo tempo si vedono “accerchiati” dagli altri club, che hanno messo gli occhi sui gioielli della compagine di Fonseca. Gonzalo Villar è uno di questi.

Dopo un inizio in sordina, il murciano è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare con continuità: abilità in fase di impostazione ma anche tanta forza fisica, per un centrocampista duttile, capace di interpretare piuttosto discretamente le due fasi di gioco.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, lo vuole Sarri: trattativa con il nuovo ds

Villar lascia la Roma? Calciomercato, l’Atletico Madrid fa sul serio

Roma Villar calciomercato / Secondo quanto rivelato da “elgoldigital.com“, l’Atletico Madrid starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di affondare il colpo per Villar. I Colchoneros apprezzano molto il calciatore, e potrebbero sfruttare il momento di empasse che sta caratterizzando l’ambiente giallorosso. Il club spagnolo è forte anche su Dommy van De Beek, la cui permanenza al Manchester United sembra piuttosto utopistica: il Red Devils sono disposti a cedere l’ex Ajax anche in prestito secco. Tuttavia, occorre ricordare che comunque non sarà facile per l’Atletico mettere le mani su Villar, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro: una traccia da seguire, ma che fino a questo momento è lontana dal poter essere considerata una trattativa.

Leggi anche –> Roma in emergenza infortunati | Altri infortunati