Roma, infermeria di nuovo affollata: la situazione

Ieri nel pomeriggio la Roma è rientrata in Italia dove ad attenderla c’è una nuova partita di serie A, sul campo della Sampdoria di Ranieri.

Per i giallorossi questo match arriva in un momento molto delicato. La clamorosa disfatta di Manchester rischia di avere delle ripercussioni importanti sul gruppo di una Roma che deve provare subito a riscattarsi. In campionato il quarto posto è ormai una chimera, ma bisogna dare una scossa e chiudere nel migliore dei modi. Un successo ridarebbe ossigeno ad una formazione che nel ritorno della semifinale di Europa League dovrà compiere un vero e proprio miracolo per rimontare il Manchester United. Ma il calcio ci insegna che le imprese sono possibili, bisogna insomma crederci. Certo però bisogna anche fare i conti con l’infermeria in casa Roma.



Roma, oggi visita per Veretout, Spinazzola e Pau Lopez

Nel match di giovedì scorso infatti tre elementi della Roma hanno dovuto alzare bandiera bianca ed essere sostituiti. Come spiega Il Corriere dello Sport, ieri sia Spinazzola che Veretout sono tornati in Italia zoppicando. Non è un segnale positivo per i due giocatori, che hanno avuto un nuovo problema muscolare. Ricaduta che rischia di compromettere il loro finale di stagione. In ogni caso Veretout, Spinazzola e anche il portiere Pau Lopez, che ha riportato la lussazione della spalla sinistra, saranno visitati a Villa Stuart nelle prossime ore. Esami determinanti per capire l’entità dei loro infortuni. Da verificare anche le condizioni di Pedro, El Shaarawy e Diawara, per quest’ultimo affaticamento al pube. Tutti e tre dovrebbero saltare la trasferta di Genova.