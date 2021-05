Sarri alla Roma, calciomercato: l’annuncio di Cassano | “Una vergogna”

Calciomercato Roma, Sarri in: ecco cosa pensa Antonio Cassano del possibile esonero di Paulo Fonseca. La reazione è virale

Calciomercato Roma Cassano / A meno di clamorosi colpi di scena, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Roma. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’esonero di Fonseca appare sempre più vicino; la debacle rimediata all’Old Trafford ha decretato la parola fine sulle (residue) speranze del tecnico portoghese di restare sulla panchina giallorossa.

I contatti con Sarri procedono spediti, e nelle prossime settimane potrebbe essere trovata la tanto agognata fumata bianca. Intanto, la situazione venutasi a creare non è andata giù ad Antonio Cassano, che ha espresso il proprio punto di vista nel corso della Bobo Tv su Twitch.

Calciomercato Roma, esonero Fonseca: le parole di Cassano

Calciomercato Roma Fonseca / Ecco quanto dichiarato da Fantantonio: “Ho avuto modo di apprendere che hanno già avviato i contatti con Sarri: provo vergogna per chi mette in giro queste voci. La società dov’è? Da quattro mesi stanno rompendo la m.. a Fonseca, da quel famoso derby perso. Quando viene intervistato, gli si fanno domande allucinanti solo ed esclusivamente per metterlo in difficoltà. Questo è tutto tranne che rispetto.”

Leggi anche –>Calciomercato Roma, rinforzo in difesa: sfida al Milan

Come sempre Cassano ha mostrato di non avere peli sulla lingua, prendendo una posizione netta, chiara, definitiva, e che sotto alcuni punti di vista è anche condivisibile. Perché al di là di tutto, Fonseca ha cercato in un modo o nell’altro di dare sempre il massimo: e alcune cose sono esulate dalla mera sfera professionale..