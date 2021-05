Calciomercato, bufera Donnarumma | I tifosi “invocano” Totti

Calciomercato, bufera Donnarumma: svelati i retroscena dell’incontro tra i tifosi e il portiere rossonero

Donnarumma Juventus calciomercato / Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra essere segnato. Il portiere classe ’99, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza quest’estate, è a un passo dall’addio: i rossoneri non sono riusciti a soddisfare, almeno per il momento, le richieste economiche dell’estremo difensore. Ancora ampia la distanza tra domanda ed offerta, con il “Diavolo” che è disposto a mettere sul piatto al massimo 8 milioni di euro a stagione, con Gigio che ne chiede 10.

Dietro tutto questo ci sarebbe la Juventus, che ha raggiunto un accordo di massima con l’estremo difensore campano, che è finito nel “mirino” dei suoi tifosi. Poco prima della partita contro il Benevento, una delegazione di supporters rossoneri ha avuto un faccia a faccia con Donnarumma: un incontro non acceso, che è parso più un confronto, una presa di posizione, e dal quale sono trapelati spunti interessanti.

Tifosi Milan a Donnarumma: “Sii il nuovo Totti”

“Resta, e sarai il nuovo Totti: firma il rinnovo“. Questo il senso del discorso pronunciato dai tifosi del Milan al loro portiere, che sarebbe scoppiato in lacrime. Non è un periodo facile per Donnarumma, che è finito al centro delle polemiche anche per lo scambio di maglia con Reina al termine di Milan-Lazio, dove è parso tutto tranne che amareggiato per una sconfitta eclatante. Il discorso dei tifosi verrà ascoltato? Del resto, non esistono più le bandiere di una volta…

