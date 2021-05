Roma, che stoccata di Mihajlovic: la battuta di Sinisa alla RAI è virale

By

Roma, Mihajlovic alla Rai è senza peli sulla lingua: ecco cosa ha dichiarato il tecnico serbo ai “Soliti ignoti” di Amedeus

Roma Mihajlović Amadeus / Sinisa Mihajlović ha dimostrato ancora una volta una grandissima ironia e una buona dose di sarcasmo, caratteristiche che lo rendono un personaggio unico in un panorama calcistico troppo spesso assuefatto a cliché e frasi fatte. E così il serbo, che con la maglia della Lazio ha scritto pagine importanti, nel corso della trasmissione “Soliti ignoti” condotta da Amadeus e in onda in prima serata su Rai, ha lanciato una “stoccata” alla Roma, rivale di tanti derby.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, flop totale: il Manchester United ha deciso

Ad un concorrente che ha professato la sua fede giallorossa, Sinisa ha risposto: “Tifoso della Roma? Vabbè, non si può essere mica perfetti.” Una battuta che ha fatto sorridere Amadeus, al quale l’attuale tecnico del Bologna è legato da una profonda amicizia, come mostrato anche in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo.

Roma, operazione riscatto: contro la Samp per l’onore

Roma / Reduce dalla brutta sconfitta patita in Europa League contro il Manchester United, la Roma di Paulo Fonseca è attesa dalla difficile trasferta di Genova. Ad attendere i giallorossi c’è la Samp di Claudio Ranieri, che vorrà chiudere la stagione nel migliore dei modi. Quella che si presenta al Ferraris è una Roma decimata dagli infortuni e dalle assenze, che dovrà mostrare almeno un briciolo di carattere per non mettere a repentaglio un settimo posto che sembrava essere blindato fino a poco tempo fa.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Mourinho chiama i giallorossi: annuncio sulla Serie A