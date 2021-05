Sampdoria Roma, ecco i convocati da Fonseca | La decisione su Pellegrini

Sampdoria Roma, diramata la lista dei convocati: ecco la decisione di Fonseca su Pellegrini. Le ultimissime

Convocati Sampdoria Roma / Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro la Samp in programma questa sera alle 20.45. Una gara nella quale i giallorossi dovranno cercare di dare delle risposte importanti sia sul piano del gioco, che sul piano del carattere e delle motivazioni. Al Ferraris, però, non ci sarà Pellegrini, che non è stato convocato: come vi abbiamo anticipato qualche ora fa, il capitano della Roma è in ospedale al fianco della moglie, in attesa della nascita del secondogenito.

Per il resto, non ci sono grandi novità. Al netto delle assenze, con gli infortuni che hanno falcidiato i giallorossi nella gara dell’Old Trafford, le scelte di Fonseca saranno più o meno forzate: in attacco il solito dubbio Dzeko-Mayoral dovrebbe essere sciolto a vantaggio di quest’ultimo. A centrocampo, invece, complice l’assenza di Pellegrini, possibile chance dal primo minuto per Pellegrini: “El Flaco” sarà cogliere al meglio quest’occasione?