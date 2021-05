Sampdoria Roma, Pellegrini non parte con la squadra: ecco il motivo

Sampdoria Roma, Pellegrini non partirà con la squadra: ecco gli ultimi aggiornamenti in casa giallorossa in vista del match del Ferraris

Sampdoria Roma Pellegrini / Alle 20.45 è in programma allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria-Roma: un match importante per i giallorossi, che dovranno riscattare la brutta prestazione offerta nel secondo tempo di Manchester, che costerà molto probabilmente l’accesso alla finale di Europa League. Anche in campionato, gli uomini di Fonseca non se la passano molto bene: nelle ultime due trasferte contro Torino e Cagliari sono arrivate altrettante sconfitte, con ben 6 reti al passivo.

A tutto questo bisogna aggiungere anche gli infortuni e le assenze globali. Nella lista di indisponibili potrebbe figurare anche Lorenzo Pellegrini, alla cui moglie Veronica Martinelli, si sarebbero rotte le acque. La Martinelli è in procinto di partorire un bambino, e quindi Pellegrini, per restare accanto accanto alla moglie, non partirà con i compagni. Se il secondogenito della coppia dovesse nascere nel primo pomeriggio, il centrocampista potrebbe prendere un aereo e raggiungere la squadra nel tardo pomeriggio, appena in tempo per il riscaldamento pre-partita al Ferraris.

Samp-Roma, Pellegrini non ci sarà? Corsa contro il tempo

Fiocco azzurro dunque in casa Pellegrini, con Lorenzo che è pronto ad abbracciare il suo secondogenito. Si preannuncia dunque una corsa contro il tempo, per cercare di avere a disposizione il centrocampista per la gara contro la Samp: l’eventuale assenza di “Lollo” priverebbe, infatti, il reparto mediano di uno dei punti di riferimento più importanti della rosa, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto carismatico. Vi daremo maggiori ragguagli laddove ci dovessero essere aggiornamenti in merito.

