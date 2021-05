Sampdoria-Roma, le probabili formazioni: emergenza senza fine

Sampdoria-Roma chiuderà la domenica calcistica del 2 maggio. I giallorossi, alle 20.45, affronteranno a Marassi gli uomini di Claudio Ranieri.

La sonora sconfitta di Manchester contro lo United potrebbe aver definitivamente posto fine alla stagione degli uomini di Fonseca. Se Pellegrini e compagni hanno deluso molto in campionato, soprattutto negli ultimi 2 mesi, il buon percorso europeo disputato aveva acuito le speranze della piazza di poter arrivare in finale di Europa League.

Per quanto manchino ancora i 90 minuti del ritorno, però, nessuno sembra credere al miracolo della rimonta: un’eventuale eliminazione giovedì prossimo, di fatto, annichilirebbe anche l’ultimo obiettivo della stagione capitolina.

La trasferta in Inghilterra non è stata però infausta solo per il risultato, quanto piuttosto anche per gli infortuni rimediati da diversi giocatori. Veretout, Spinazzola e Pau Lopez sono usciti prima della fine del primo tempo a causa di problematiche fisiche.

Oltre a questi 3, si aggiunga anche l’infortunio di Diawara, rimasto in campo fino al 90esimo solo per l’impossibilità di essere sostituito.

Sampdoria-Roma, le probabili formazioni

A Marassi vedremo una Roma molto rivoluzionata, non solo per il turnover succedaneo al turno europeo ma anche per le problematiche appena descritte.

La partita contro gli uomini del testaccino Ranieri, che già presentava delle difficoltà preliminari, appare di conseguenza ancora più complicata.

Queste le possibili scelte dei due tecnici.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Gabbiadini, La Gumina All. Ranieri

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Villar, Cristante, Peres; Pellegrini, Pastore; Mayoral All. Fonseca