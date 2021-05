Sampdoria-Roma, i blucerchiati avanti alla fine del primo tempo. E sui social scoppia la polemica. Intanto la statistica è clamorosa.

La rete di Adrien Silva, proprio allo scadere del primo tempo, manda avanti la Sampdoria. Nel primo tempo la Roma non ha giocato male. Anzi, è andata vicina più volte al vantaggio. Ma sul finale il blackout che ha permesso alla squadra di Ranieri di chiudere in vantaggio.

La squadra di Fonseca non vuole perdere. Ma non è che ci sta mettendo l’anima per vincere, parliamoci chiaro. E sui social è già scoppiata la polemica. Pensando a questo finale di stagione che potrebbe essere davvero lungo se non lunghissimo.

Sampdoria-Roma, le reazioni social

“Un finale di stagione così non ce le meritiamo si legge”. “Una squadra di depressi, che ha paura, non è possibile”. Il tono è questo. Perché se si pensa a quello che può succedere da qui alla fine del campionato viene paura. Anche perché il Sassuolo, in tutto questo, potrebbe anche soffiare alla truppa di Fonseca il settimo posto, quello che almeno “vale” la Conference League nella prossima stagione.

Saranno altro 45 minuti importanti. Da vivere. Per una squadra che ha bisogno di trovare punti. In ogni caso, quello che viene fuori adesso, è che la Roma ha una tenuta difensiva da matita rossa. In meno di due stagioni, la squadra del portoghese, ha preso la bellezza di 100 gol. Impossibile pensare di vincere un qualsiasi cosa con questa statistica.