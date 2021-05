Calciomercato Roma, esonero Fonseca | Spunta il retroscena

Fonseca esonerato dalla Roma? Calciomercato, spunta un retroscena a margine della sconfitta subita contro la Sampdoria

Fonseca Roma Calciomercato / Anche contro la Sampdoria è arrivata una sconfitta per la Roma di Fonseca. L’ennesima debacle di un finale di stagione che definire tribolato sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo e non spiegherebbe una realtà che, invece, è molto più complessa. I numeri spiegano solo in parte questo stato di cose: nelle ultime 5 partite di campionato, Dzeko e compagni hanno racimolato la miseria di 4 punti. Ad aggravare ancor di più lo scenario, ci ha pensato la disfatta subita in quel di Manchester: per i Red Devils, la gara di ritorno all’Olimpico si presenta come una mera formalità visto il risultato tennistico dell’andata.

Formalità, dicevamo: in questo modo può essere definito il sempre più probabile esonero di Paulo Fonseca, che in mattinata ha incontrato i vertici dirigenziali giallorossi a Trigoria. Un faccia a faccia che, secondo quanto riportato da Repubblica“, è servito per fare chiarezza, e per capire se ci sono presupposti per continuare insieme questo finale di stagione.

Esonero Fonseca, Roma: summit a Trigoria | Lo scenario

Calciomercato Roma / I Friedkin hanno chiesto a Fonseca se sente lo spogliatoio dalla sua parte, per non aggravare ulteriormente una situazione già di per sè difficile. Il sunto del colloquio è stato: “Te la senti di continuare?” Domanda a cui il lusitano ha risposto positivamente.

Tuttavia, “Alea iacta est“: Sarri sembra il candidato principale a prendere il posto dell’ex tecnico dello Shakhtar in estate. Anche se nelle ultime ore sono salite anche le quotazioni di Mourinho..